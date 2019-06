Ennesimo incidente a Torrione, tra auto e scooter: centauro ferito

Brutto incidente, stasera, sul lungomare Tafuri, a Salerno. Per cause da accertare, infatti, all'incrocio semaforico nei pressi del Grand Hotel Salerno, un’auto ed uno scooter si sono scontrati: violento, l'impatto che ha provocato ingenti danni a entrambi i mezzi.

Il ferito

Ad avere la peggio, il centauro che è stato condotto all'ospedale “Ruggi” per le cure del caso. Sul posto, i carabinieri per i rilievi. Notevoli, intanto, i rallentamenti per gli automobillisti che hanno attraversato quel tratto di strada intorno alle 21.

Il sinistro grave

Poco distante dal luogo dell'incidente che si è verificato in serata, stamattina, c'è stato un altro sinistro tra un'auto ed uno scooter: al centauro coinvolto sono stati asportati la milza e un rene. La prognosi per il giovane resta ancora riservata, ma non è in pericolo di vita.