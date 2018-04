Incidente al lungomare di Torrione: coinvolte due auto e un bus

Brutto incidente, nel tardo pomeriggio, a Torrione: per cause da accertare, due auto ed un bus della Sita si sono violentemente scontrati.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso: ovviamente, il traffico ha subito rallentamenti per via del sinistro. Si indaga per far luce sulla dinamica e sulle cause dell'accaduto.

Gallery