Incidente a Salerno, due ragazze travolte mentre passeggiano sul lungomare

Momenti di paura, nella serata di ieri, in pieno centro a Salerno, dove due ragazze di 20 e 25 anni sono state travolte da un’auto mentre passeggiavano su via Lungomare Trieste.

I soccorsi

Sul posto – riporta Zerottonove – sono giunte le ambulanze della Croce Rossa e del Saut della Misericordia che hanno trasportato le due malcapitate al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per le cure mediche del caso. La 20enne ha riportato vari politraumi, mentre la sua amici anche un trauma cranico. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertarne le responsabilità.