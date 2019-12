Incidente tra due auto sul lungomare a Salerno: un ferito

Paura, nella tarda serata di ieri, sul lungomare Trieste, a Salerno, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Il violento impatto è avvenuto davanti all’ingresso dell’Istituto Comprensivo Statale “Gennaro Barra”. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso una persona rimasta ferita, e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.