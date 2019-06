Salerno, ragazza investita da uno scooter sul lungomare: è grave

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Salerno, dove un motorino ha investito una giovane di 28 anni, originaria delle Filippine, mentre attraversava la strada sul lungomare Trieste, nei pressi della sede della Camera di Commercio.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 con i sanitari che le hanno riscontrato una serie di traumi sulla testa e diverse ferite in varie parti del corpo. Immediato il trasporto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stata presa in cura dai medici. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Nell’impatto è rimasto ferito anche il ragazzo e l’amico che erano in sella allo scooter.