Incidente tra due auto a Campagna: un ferito in ospedale

Paura, questa mattina, in località Madonna del Ponte a Campagna, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, uno dei quali è stato trasportato all’ospedale “Maria Santissima dell’Addolorata” di Eboli per dolori alla cervicale. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

Gallery