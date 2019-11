Travolta da un bus mentre attraversa la strada a Milano: grave maestra salernitana

Lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda una maestra salernitana di 37 anni che, nella mattinata di venerdì 8 novembre, è stata travolta da un autobus Atm della linea 322 all'incrocio tra le vie Roma e Milano a Cesano Boscone (Milano).Tutto è accaduto un attimo dopo le 9.15. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto trapelato pare che la 37enne stesse attraversando l'incrocio, regolato da un semaforo, sulle strisce pedonali.

Il legame con il Salernitano

La donna, originaria di Rutino (piccolo comune della provincia di Salerno, insegna presso la scuola primaria “Copernico” di Milano ed è la compagna di un pizzaiolo di Agropoli. L'impatto è stato devastante e la malcapitata è rimasta incastrata sotto alle ruote del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. La 37enne, estratta dai vigli del fuoco del comando provinciale di Milano, è stata stabilizzata dai sanitari e accompagnata in codice rosso al “Niguarda”. Le sue condizioni sono disperate. Sotto shock, invece, l'autista del mezzo: un uomo di 56 anni, trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale “San Carlo”.

La dinamica

Gli agenti della Locale stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro ma secondo una prima ricostruzione sembra che il bus abbia svoltato da via Roma verso via Milano mentre la donna stesse attraversando via Roma sulle strisce pedonali. L'incrocio è regolato da un semaforo ma per il momento non è chiaro chi avesse la precedenza.