Incidente sulla litoranea, a Pontecagnano: auto travolge un ciclista e fugge

Brutto incidente, in questo pomeriggio, a Pontecagnano Faiano, in località Magazzeno, sulla litoranea: un ciclista, infatti, è stato investito da un'auto, poco dopo le 15.30.

I soccorsi

L’automobilista è fuggito via senza prestare soccorso alla vittima: sul posto, i volontari del Vopi di Pontecagnano che hanno trasportato il ciclista in ospedale. Il ferito ha subito una frattura alle costole. Accertamenti in corso.