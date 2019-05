Incidente a Maiori, scontro tra moto e bici: ferito 52enne

Paura, la scorsa notte, a Maiori, dove si è verificato lo scontro tra un motorino e una bicicletta nei pressi del porto turistico.

L'impatto

Nel violento impatto il 52enne, che era in sella alla bici, il quale è caduto rovinosamente sulla carreggiata; quest’ultimo è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al locale presidio ospedaliero per essere medicato. Solo qualche contusione per il giovane centauro.