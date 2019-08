Incidente a Maiori: scooter contro auto, accesa discussione tra i conducenti

Incidente poco dopo le 17 a Maiori, su Via Nuova Chiunzi. Come riporta Il Vescovado, lo scooter in sella al quale viaggiava un giovane con suo padre è finito contro un'auto in manovra.

Il fatto

Il conducente del veicolo avrebbe invaso la corsia opposta per poter avere accesso a un'area di sosta. Il ventenne non avrebbe fatto in tempo a frenare, urtando l'auto e cadendo, con il padre. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza, ma solo una discussione placata dall'arrivo dei sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane e dalla Polizia Municipale.