Massa, furgone investe gruppo di anziani: due morti, uno è di Sarno

Tragedia, alle prime luci dell’alba, in una strada statale della periferia di Massa (Massa Carrara) dove si è verificato un grande incidente stradale.

La dinamica

Un furgone ha travolto un gruppo di anziani che era in attesa di un autobus per Praga. Due i morti: un uomo di 81 anni, originario di Sarno ma residente a Massa, e una donna di 74 anni, originaria di Massa ma residente a Empoli. Un'amica della vittima, sconvolta da quanto accaduto, ha accusato un malore ed è stata trasportata all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore.Nulla si sa al momento della dinamica della tragedia. Il conducente del furgoncino ha riportato un trauma cranico ed è in stato di forte choc.

Le indagini

Gli agenti della polizia stradale hanno contestato al conducente del furgone, un quarantenne della provincia di Lucca, il duplice omicidio stradale e stanno trasmettendo il dossier all’autorità giudiziaria. Si sospetta che l’uomo fosse alla guida sotto l’effetto di cocaina: si attendono riscontri dagli esami di laboratorio.