Mercatello, camion travolge una donna: corsa in ospedale

Una donna è stata investita da un camion stamattina a Mercatello, in prossimità delle strisce pedonali. E' accaduto nella trafficata via Leucosia, poco dopo le 8.30. La signora è stata travolta mentre si accingeva ad attraversare.

I soccorsi

Sono scattati immediatamente. Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi e in precedenza un'ambulanza aveva trasportato la donna d'urgenza in ospedale. Il camion che l'ha investita presenta vistosi danni alla carrozzeria, in particolare all'altezza del paraurti anteriore destro. L'impatto è stato abbastanza violento. Lo conferma il fatto che sull'asfalto vi siano pezzi del faro destro, infranto. I vigili urbani sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e interrogano anche testimoni. Il camionista sostiene che al momento dell'impatto non fosse impegnato in conversazione telefonica. Sulle strisce pedonali ci sono evidenti segni di una frenata ma l'autotrasportatore sostiene, anche in questo caso, che non si tratti di segni lasciati dagli pneumatici del proprio veicolo.