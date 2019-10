Incidente a Mercatello, autobus investe ragazzo: corsa al Ruggi

Paura, questa mattina, a Mercatello, dove un ragazzo, mentre stava attraversando la strada, è stato travolto da un autobus. La dinamica, però, è ancora in corso di accertamento.

La corsa in ospedale

A soccorrerlo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas che, in pochi minuti, lo ha trasportato al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi.