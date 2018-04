Scontro tra auto a Mercato San Severino, ferita una donna

Brutto incidente, stamattina, a Mercato San Severino, lungo la statale 88. Come riporta Zerottonove, due i veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro, per cause da accertare, in direzione Baronissi.

I soccorsi

La donna che era alla guida della Citroen, ha riportato un trauma cervicale a seguito del forte impatto ed è stata trasportata dai sanitari del 118 al Presidio Ospedaliero Curteri. Nessuna grave conseguenza, ad ogni modo, ma solo attimi di tensione.