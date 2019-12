Incidente a Mercato San Severino: auto sbanda e finisce sulle vetture in sosta

Incidente a Mercato San Severino, nel primo pomeriggio di oggi, precisamente in via Licinella. Un'auto, infatti, è sbandata, finendo su alcune vetture in sosta e, quindi, fermandosi di traverso sul tratto di strada. Pare che il conducente abbia perso il controllo della guida a causa di un guasto.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Municipale, per le indagini del caso. Ad ogni modo, fortunatamente, nessun ferito. Traffico in tilt.