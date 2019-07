Incidente tra auto a Mercato San Severino: donna incinta in ospedale

Paura, questa mattina, a Mercato San Severino, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto - riporta Zerottonove - è rimasta ferita una donna alla sedicesima settimana di gravidanza che era seduta nella vettura insieme al marito e al figlio di tre anni; nell’altro veicolo, invece, c’era un’altra coppia.

I soccorsi

La donna incinta insieme al marito e al figlio sono stati trasportati subito all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per accertamenti; l’uomo che era a bordo dell’altra vettura, invece, è stato condotto al pronto soccorso del “Fucito”. Le condizioni di tutti i feriti non sarebbero gravi.