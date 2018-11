Incidente a Mercato San Severino: fuoristrada tampona un'auto, 4 feriti

Brutto incidente, ieri sera, a Mercato San Severino, in in via Carmine Amato, nei pressi di un noto supermercato. Come riporta Zerottonove, sono rimasti feriti quattro ragazzi, a bordo di un’auto che è stata tamponata da un fuoristrada.

I soccorsi

Soccorsi dai sanitari del 118, i giovani sono stati condotti in ospedale, precisamente presso il “Gaetano Fucito”, presso il “Ruggi” di Salerno e, infine, presso l’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Nessuno, ad ogni modo, risulta in pericolo di vita. Si indaga.