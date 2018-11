Incidente a Mercato San Severino, nella sera di Halloween: 4 in ospedale

Brutto incidente, ieri sera, a Mercato San Severino: è stata una notte di Halloween da dimenticare, per 4 persone rimaste coinvolte nel sinistro che si è verificato nei pressi dell’Hotel Mediterraneo, poco dopo l’uscita autostradale.

Il sinistro

Due, le vetture coinvolte a seguito di un tamponamento: sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto due uomini e due donne in ospedale, come riporta Zerottonove. Uno dei feriti è stato trasferito presso il Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Accertamenti in corso.