Incidente a Mercato San Severino: 6 feriti, si indaga

Brutto incidente, ieri sera, a Mercato San Severino. Come riporta Zerottonove, sei persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale verificatosi in via Corticelle.

Le indagini

Non è chiara la dinamica del sinistro: sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati in ospedale e i carabinieri per i rilievi del caso.