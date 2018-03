Incidente fra tre auto ad Agropoli: uno dei giovani feriti trasferito al "Cardarelli"

Uno dei ragazzi coinvolti nell’incidente stradale verificatosi, nella notte tra mercoledì e giovedì, in località Moio ad Agropoli, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Si tratta di un 19enne di Giungano, C.R le sue iniziali, che era stato ricoverato presso il nosocomio “San Luca” di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni sia alla milza che al fegato.

I feriti

Resta, invece, ricoverato in Rianimazione, sempre nella struttura vallese, un ragazzo di 17 anni di Agropoli. Fortunatamente anche le sue condizioni di salute non sono gravi. Per quanto riguarda, invece, gli altri cinque giovani coinvolti nel sinistro non hanno riportato ferite o contusioni preoccupanti. Sulla dinamica dell’incidente continuano ad indagare i carabinieri.