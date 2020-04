Incidente a Moio della Civitella, 90enne esce fuori strada con l'auto

Paura, questa mattina, a Moio della Civitella, dove un’automobile, guidata da un 90enne, è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata per cause in corso di accertamento. Forse il conducente è stato colto da malore e di conseguenza ha perso il controllo della vettura.

I soccorsi

L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è stato medicato e sottoposto agli accertamenti di rito. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica indagano i carabinieri.