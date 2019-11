Due incidenti in poche ore in Cilento: ferito un 17enne

Brutto incidente, stamattina, a Montecorice, in località Ripe Rosse, sulla Via del Mare. Per cause da accertare, infatti, un 17enne rumeno ha perso il controllo del suo scooter, finendo contro un muro a margine della carreggiata. Sul posto, i sanitari del 118 per le cure del caso e le forze dell’ordine per i rilievi.

L'altro incidente

Come riporta Infocilento, sempre questa mattina un altro incidente ha visto coinvolti due giovani a bordo di un motorino, nei pressi dello svincolo di Ogliastro Marina. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza.