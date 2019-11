Incidente a Montecorvino: auto sbanda e si ribalta, 3 feriti

Brutto incidente, ieri sera, a Montecorvino Pugliano in località Bivio Pratole: intorno alle 22, infatti, si è verificato un incidente, in direzione Pontecagnano Faiano.

L'incidente

Per cause da accertare, infatti, un'auto è sbandata e si è ribaltata, come riporta Zerottonove: all'interno, tre persone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco per estrarre una donna dalla vettura. Fortunatamente, nessun ferito troppo grave.