Incidente a Montesano Scalo: quattro giovani feriti, si indaga

Brutto incidente, sabato sera, a Montesano Scalo, lungo la statale 19. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate: una delle due, per l'impatto, si è poi anche ribaltata.

I soccorsi

Quattro, i feriti che sono stati condotti presso l'ospedale di Polla per le cure del caso: indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.