Sbanda con l'auto e si schianta contro il guardrail: grave una donna

Ancora un incidente stradale a Montesano sulla Marcellana. Questa mattina, un’automobile guidata da una 51enne del posto si è schiantata contro il guardrail.

I soccorsi

La donna, che avrebbe perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento, è stata trasportata d’urgenza da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Eboli. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri di Sala Consilina per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.