Incidente mortale a Roccadaspide: una donna perde la vita, grave il marito

Tragedia sull'asfalto, a Roccadaspide, stamattina: si è verificato, infatti, un incidente mortale sulla statale 166. A perdere la vita, una donna di Aquara che viaggiava insieme al marito, attualmente in gravi condizioni.

Le indagini

Non è chiara la dinamica del sinistro, come riposta Infocilento: sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvare la vittima, mentre il marito è stato condotto in ospedale. Accertamenti in corso, per ricostruire la dinamica e le cause del tremendo accaduto.