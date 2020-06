Incidente mortale in Puglia: perde la vita una 45enne del salernitano

Ha perso la vita in Puglia, nella notte, una 45enne originaria di Sanza, nel salernitano. Sulla statale 100 a poca distanza dall’uscita Valenzano-Capurso, Tea Colucci, mentre rientrava a Castellaneta dove abitava, ha perso il controllo della guida, proabilmente dopo un tamponamento: la vettura è finita contro il guardrail.

Gli accertamenti

Troppo violento l'impatto: purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Non in pericolo di vita, invece, l'altra automobilista alla guida della seconda vettura coinvolta. Sul posto, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del drammatico sinistro.