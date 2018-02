Donna investita e uccisa a Torino: il camion ritrovato a Nocera Inferiore

E' stato individuato a Nocera Inferiore il tir che, ieri mattina, ha investito e ucciso Giuliana Minuto, in Corso Moncalieri, a Torino.

Le indagini

Dalle testimonianze raccolte e dall'esame di alcuni filmati gli agenti hanno ricavato immagini e scritte sulla fiancata del veicolo. Sono seguite ispezioni in cantieri dove il mezzo ha effettuato servizio. Attraverso il comando provinciale dei carabinieri l'autoarticolato sta per essere posto sotto sequestro per l'effettuazione dei rilievi scientifici, consistenti nella ricerca di tracce e del dna della vittima. Quando verrà identificato il conducente, probabilmente già domani, gli agenti procederanno sul posto all'analisi forense del suo cellulare e all'elaborazione tridimensionale del veicolo per la ricostruzione di quanto accaduto. "Allo stato attuale - conferma la polizia locale - non sono stati aggiunti elementi che possano portare alla convinzione che il conducente si sia reso conto di quanto accaduto".