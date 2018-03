Tragico incidente per un sarnese a Firenze: si ribalta con l'auto e muore

Sangue sulla strada: è morto la notte scorsa a Firenze un 35enne di Sarno, S.P. le sue iniziali. Intorno alle 2, in piazza Paolo Uccello, il giovane era alla guida di un’utilitaria, proveniente dal lungarno del Pignone e diretta in via del Sansovino: per cause da accertare, la vettura si è ribaltata all’altezza di una curva, sbalzandolo fuori dall’abitacolo.

I soccorsi

Inutili, purtroppo, i tentativi di salvare il 35enne, da parte dei sanitari dell'ambulanza giunta sul posto. L’amico in auto con lui, di 30 anni, è stato trasportato all’ospedale di Careggi, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Dolore per la morte del 35enne.