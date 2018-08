Incidente mortale in Cilento: tutti stretti attorno alla famiglia di Agostino

Comunità a lutto, ad Agropoli, per la morte di Agostino Chioccini , di 19 anni che ieri, a bordo del suo scooter, stava percorrendo il tratto in località Cenito, in prossimità dello svincolo che conduce a San Marco di Castellabate e Ogliastro Marina, quando si è scontrato con una vettura, una Renaul Scenic, per cause da accertare. Violentissimo l'impatto: il 19enne è volato in un terreno attiguo alla carreggiata stradale. Sul posto i soccorsi che lo hanno subito trasportato presso l’ospedale di Vallo della Lucania: troppo gravi, purtroppo, le lesioni riportate a livello toracico. Il ragazzo non ce l'ha fatta.

Il dramma

Agostino Chioccini, per gli amici Ago, ieri mattina si stava recando a lavoro in un bar pasticceria di San Marco. Il giovane, dopo aver perso il padre più di un anno fa a causa di un brutto male, aiutava la madre a portare avanti la famiglia. Tutti stretti attorno ai parenti. Dolore.