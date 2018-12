Tragico incidente tra Positano e Vico Equense: muore un centauro 56enne

Tragedia sull'asfalto, stamattina, sulla statale 163 Amalfitana tra, Positano e Vico Equense. Antonino Ercolano, 56enne di Positano, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, andando a sbattere violentemente contro la parete rocciosa che costeggia la strada, in località Tordigliano. Troppo violento l'impatto: purtroppo il centauro è deceduto.

Il lutto

Sul posto, oltre i soccorsi, i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Comune di Positano ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo tutte le manifestazioni natalizie in programma per la festività dell’Immacolata. Dolore.