Battipaglia, non ce l'ha fatta l'anziano investito in pieno centro

Non ce l'ha fatta, l'86enne travolto da un'auto a Battipaglia: dopo 9 giorni di agonia, purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. L'anziano era stato investito in via Roma, pieno centro cittadino, all’intersezione con via Trieste.

Il fatto

L'automobilista che lo ha travolto è stato denunciato dagli agenti di Polizia Municipale per omissione di soccorso, come riporta Zerottonove. Il malcapitato, soccorso inizialmente dalla Croce Verde, aveva subito diversi traumi ed era stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio battipagliese. Dolore.