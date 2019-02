Incidente mortale nel novarese: giovane di Sassano perde la vita

Sassano a lutto: un ragazzo di 23 anni residente a Cureggio, nel novarese, è morto nella notte in un incidente stradale, alle porte di Borgomanero. Si tratta di Armando Petrillo, originario del comune salernitano: alle ore 2:50 della notte trascorsa, la vittima viaggiava su un’automobile insieme ad un amico e, alla rotatoria, per cause in corso di accertamento, la vettura ha sbandato ed è finita fuori strada, ribaltandosi.

La tragedia

Il giovane valdianese è morto sul colpo: inutili, purtroppo, i soccorsi del 118 giunti sul posto per salvarlo. Petrillo si era trasferito al Nord per lavoro: tutti stretti attorno alla famiglia per il tragico accaduto. Dolore.