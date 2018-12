Incidente sull'A2 del Mediterraneo, scontro tra auto: morto 42enne di Eboli

Tragedia, oggi pomeriggio, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo” dove si è verificato un gravissimo incidente. Tre automobili, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate ad un chilometro dall’uscita di Campagna, in direzione sud. Un uomo di 42 anni di Eboli, a causa del violento impatto, è deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura che, in pochi secondi, è stata travolta da un altro veicolo che sopraggiungeva e che l'ha sbalzato in avanti facendogli fare un volo di 20 metri. Sul posto sono giunte le ambulanze dell’Humanitas, che hanno soccorso sei feriti non gravi, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

In aggiornamento