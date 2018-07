Incidente sull'A2, muore centauro 61enne: l'automobilista coinvolto era ubriaco

Tragedia nel salernitano: ha perso la vita Gunther Alois Menn, 60enne motociclista nato in Germania che, ieri pomeriggio, è rimasto vittima di un incidente stradale, nei pressi dello svincolo dell‘A2 del Mediterraneo a Contursi Terme.

Il sinistro

Era a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un 61enne, poi arrestato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nell’impatto, i due mezzi si sono incendiati e il motociclista è rimasto gravemente ustionato: trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Ruggi, è stato poi trasferito al “Cardarelli” di Napoli. Nella notte, putroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Indagini in corso.