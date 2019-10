Incidente mortale in Piemonte: ha perso la vita un 81enne originario di Sant'Arsenio

Comunità di Sant'Arsenio a lutto: è morto un anziano di 81 anni, Germano Costa, originario del salernitano, ieri mattina, a Strambino, in Piemonte, lungo la provinciale 81.

Il dramma

L’anziano ha perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa di un malore: la vettura si è ribaltata. Inutili tutti i soccorsi. Con lui in auto, come riportano i colleghi di Torinotoday, la moglie che ha riportato ferite in varie parti del corpo ed è stata trasferita in ospedale.