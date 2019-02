Incidente a Salerno, morto l'anziano travolto dallo scooter: c'è l'inchiesta

E’ deceduto l’uomo che, mercoledì pomeriggio, è stato travolto da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Salerno. Si tratta di Gioacchino De Quattro, ottantenne, conosciuto in città per essere stato il direttore generale dell’Alcatel Salerno.

L'incidente

L’uomo, che era in compagnia della moglie e della figlia, è stato investito da uno scooter, guidato da un 19enne, nella centralissima via Roma, riportando gravi ferite alla testa. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è deceduto nelle ultime ore a causa del trauma cranico riportato a seguito dell’incidente. Su quanto accaduto la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta. Il giovane alla guida della moto rischia l’accusa di omicidio stradale. Le indagini, comunque, sono ancora in corso.