Incidente mortale ad Agropoli: auto contro un muretto, muore 17enne

Tragedia all'alba, ad Agropoli. Due giovani a bordo di un'auto, per cause da accertare, si sono schiantati contro un muretto, in via Belvedere. A perdere la vita nel tremendo sinistro, Nico Ruggiero un 17enne che viaggiava nella vettura guidata dal cugino 19enne M.G., ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Vallo della Lucania.

Il dramma

I due giovani di Torchiara stavano tornando a casa dopo una festa in attesa del Ferragosto, quando, intorno alle 5, sono rimasti coinvolti nell'incidente: sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Si indaga.