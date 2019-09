Scontro tra due auto sulla Cilentana: muore un uomo

Un uomo è morto sulla Cilentana, in seguito ad un tragico incidente stradale, nella galleria di Prignano Cilento. Si sono scontrati una Mercedes e un Pick up. Il conducente del Pick Up è morto sul colpo.

I soccorsi

Traffico in tilt e corsa in ospedale, al "San Luca" di Vallo della Lucania, dove sono state trasportate d'urgenza altre due persone.

La foto che pubblichiamo è di archivio.