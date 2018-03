Tragico incidente sul raccordo tra Sicignano e Potenza: muore un bimbo

Tragedia, ieri sera, sul raccordo autostradale tra Sicignano degli Alburni e Potenza. Un incidente ha strappato la vita ad un bambino di 2 anni. Ferite altre 4 persone, tra cui i genitori del piccolo. Sul posto 118, vigili del fuoco, l'Anas e le forze dell’irdine. Il tremendo sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo della zona industriale di Tito, in direzione Salerno. Inutili, purtroppo, i tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo: il bimbo è stato trasportato presso l’ospedale San Carlo di Potenza, ma è spirato.

La dinamica

Sembra che l’auto su cui viaggiava la famiglia con il bambino sia rimasta coinvolta in un tamponamento con un’altra vettura e un furgone. Scesi dal veicolo per accertarsi della situazione, i tre sarebbero stati investiti da un’altra auto che stava sopraggiungendo. Accertamenti in corso.