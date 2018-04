Incidente a Nocera Inferiore: auto contro scooter, due feriti

Brutto incidente stradale in via Rea, a Nocera Inferiore. A scontrarsi, un'auto ed uno scooter, per cause da accertare: due i feriti. Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca ed un'altra della Misericordia.

I soccorsi

I malcapitati, dunque, sono stati trasportati dai sanitari presso l'ospedale. Indagini in corso, per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.