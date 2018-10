Morì in un incidente nella zona industriale di Nocera, chiesto il processo

Morì in un incidente stradale. Si trovava nella zona industriale di Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, per effettuare una commissione presso un’azienda. Pochi metri e sarebbe stata una giornata come un’altra. Invece Antonio Bifulco, 36enne di Poggiomarino, quel giorno trovò la morte. Il 20 luglio 2017 la sua Ford impattò con un camion frigo.

La dinamica

Il giovane morì sul colpo. Ora la procura di Nocera ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per un camionista di Angri, di 43 anni. Per lui l’accusa è di omicidio stradale. Secondo l’inchiesta condotta dal sostituto Angelo Rubano, che si avvalse di un lavoro sul campo della polizia municipale, le responsabilità - almeno in parte - furono di entrambi. L’autocarro in questione, intorno alle 12.00, giunse in prossimità dell’incrocio tra via Raffaello e Caravaggio. Secondo una perizia meccanica, non adottò però le dovute cautele previste dal codice quando ci si trova in prossimità di intersezioni stradali. Infatti, non notò che alla sua sinistra stava giungendo la Ford Fiesta condotta da Bifulco. Eppure, le condizioni della strada - larghezza di oltre 16 metri, ottima visibilità e assenza di traffico, avrebbero dovuto fargliela notare. In ragione di ciò, il camionista impegnò l’incrocio, scontrandosi con l’auto condotta dalla vittima. Il 36enne fu colpito in pieno, rimediando la frattura dell’osso frontale a sinistra, che causò lesioni cerebrali e un arresto cardiocircolatorio immediato.

Il concorso di colpa

Ma per quella stessa consulenza tecnica, anche il giovane avrebbe «agito in concorso di colpa», che vale - almeno in fase preliminare – un’attenuante per l’imputato. Il 36enne operaio non avrebbe dato la precedenza all’autocarro, impegnando la strada, con la conseguenza che la sua auto fu travolta dal mezzo pesante. A seguito dello scontro, il 43enne camionista, scese in strada e fu colto da un malore. Fu trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore per i controlli del caso. Fu dimesso dopo poco. Gli esami tossicologici diedero risultati negativi. Anche lui, come la vittima, quel giorno stava andando a lavoro, per conto di un’officina meccanica ubicata in zona. Ora, al termine delle indagini, rischia un processo per omicidio stradale. Dopo aver valutato tutti gli elementi, sarà il gip, in udienza preliminare, a fissare la data del dibattimento.