Incidente a Nocera Superiore, auto contro moto: ferito il centauro

Nuovo incidente in via Nazionale, tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore, all'incrocio con via Santa Croce. Sullo stesso luogo della tragedia dello scorso sabato, dove ha perso la vita Raffaele Rossi, un'auto e una moto si sono scontrate.

L'intervento

Sul posto, i sanitari della Croce Bianca di Nocera Inferiore e i carabinieri. Fortunatamente, solo escorazioni per il centauro, trasportato in ospedale per le cure del caso.