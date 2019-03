Nocera Superiore, si schiantò con la moto: muore 22enne

E’ deceduto, nel primo pomeriggio di oggi, Fabio Milite, il ragazzo di 22 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi lo scorso sabato.

L'incidente

Il giovane era in sella alla sua moto in via della Libertà a Roccapiemonte quando, improvvisamente, forse non fase di sorpasso, non si è reso conto che l’auto davanti a lui era in procinto di girare. E così ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra sbattendo violentemente la testa contro un’auto parcheggiata. Sulla dinamica del sinistro, però, sono ancora in corso le indagini dei carabinieri.

Il dolore

Fabio, originario di Nocera Superiore, era ricoverato nel reparto di Rianimazione presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Ieri era partita sui social una raccolta sangue per aiutarlo. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro della città suscitando dolore e incredulità in quanti lo conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio che, con il trascorrere delle ore, vengono pubblicati sulla sua pagina Facebook.