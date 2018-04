Drammatico incidente nella notte a Nocera: un morto ed otto feriti

Tragedia nella notte, a Nocera Superiore in via Nazionale. Per cause ancora da accertare, infatti, due auto si sono scontrate frontalmente. Nove le persone rimaste coinvolte nel sinistro: tre a bordo di una Opel Asta e sei che viaggiavano su una Fiat Punto.

I soccorsi

Sul posto, la squadra di Nocera dei vigili del fuoco che ha lavorato per ore per estrarre i malcapitati rimasti incastrati nell'abitacolo dell'auto, nonchè i sanitari del 118, tra cui due ambulanze della Croce Bianca, e i carabinieri per i rilievi.

Il dramma

Ad avere la peggio, un 17enne di Sant’Egidio del Monte Albino che purtroppo non ce l'ha fatta. Gli altri feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Nocera, Cava e Salerno. Non mancano casi gravi. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tremendo incidente.

Gallery