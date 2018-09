Incidente tra due moto dopo il pellegrinaggio: 15enne in ospedale

Tragedia sfiorata, sabato pomeriggio, a Novi Velia, dove due moto si sono improvvisamente scontrate. Tre i feriti tra cui una minorenne.

La dinamica

L’incidente è avvenuto al termine del pellegrinaggio sul Sacro Monte di Novi Velia: l’8 settembre, infatti, è il giorno della festa della Madonna del Monte. I tre giovani stavano rientrando a casa quando, nei pressi del campo sportivo, si sono impattati. Forse un’auto davanti a loro ha rallentato e uno dei due motociclisti ha perso il controllo del mezzo travolgendo nella caduta anche l’altra motocicletta. Ad avere la peggio una ragazzina di 15 anni che era in sella ad una delle due moto. Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia, che l’ha trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania, dov’è ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.