Olio sull'asfalto in via Ligea: 2 ragazze cadono dal motorino

Grossa chiazza di olio sull’asfalto in Via Ligea a Salerno, nei pressi della rotatoria: sono scivolate, infatti, due giovani 25enni a bordo del loro motorino. Entrambe residenti in Via Monti, le due hanno riportato escoriazioni su più parti del corpo.

I soccorsi

Sul posto, come riporta Salernonotizie, un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Municipale che ha regolato il traffico veicolare. Accertamenti in corso, per far luce sulla presenza dell'olio sulla carreggiata.