Incidente nella notte a Padula: si ribalta un'auto, giovane in ospedale

Brutto incidente, nella notte, a Padula lungo la strada provinciale 51b che collega la Certosa di San Lorenzo con Padula Scalo. Come riporta Ondanews, un giovane di Monte San Giacomo, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava capovolgendosi e finendo la sua corsa ai margini della carreggiata.

L'intervento

Sul posto, il personale del 118 che ha condotto il malcapitato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.