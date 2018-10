Incidente tra auto a Padula: due feriti, i soccorsi

Brutto incidente, in via Voltacammino, a Padula, sull’arteria che collega il comune con Buonabitacolo. Una Fiat Panda e un’Alfa Romeo si sono violentemente scontrate, come riporta Ondanews: i due conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Buonabitacolo che dovranno ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.