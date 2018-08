Scontro tra auto a Padula Scalo: tre feriti

Brutto incidente, ieri sera, in via Nazionale, a Padula Scalo. Per cause in corso di accertamento due auto, un'auto con a bordo quattro giovani e un'altra vettura guidata da un ragazzo, si sono violentemente scontrate. Tre i feriti: precisamente due ragazze e un ragazzo.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per trasportare i malcapitati all'ospedale di Polla, per le cure del caso. Indagano, i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.